Участие Мозякина и Кулемина в первых матчах сезона КХЛ находится под вопросом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Участие в первых матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/21 нападающих "Металлурга" Сергея Мозякина и Николая Кулемина находится под вопросом. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

Мозякин и Кулемин не приняли участия в заключительном для "Металлурга" предсезонном турнире в Казани, который проходил с 19 по 23 августа. Ранее первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщал ТАСС, что у Мозякина старая травма, а у Кулемина - повреждение ноги.

"Их участие под вопросом", - сказал Воробьев.

"Металлург" проведет дома первые пять игр сезона с 4 по 13 сентября.