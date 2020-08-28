Олимпийский чемпион Ханю пропустит серию Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 28 августа. Японский фигурист Юдзуру Ханю не примет участия в серии Гран-при сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Японии.

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"Темпы роста числа инфицированных в мире не замедляются, не стоит провоцировать распространение инфекции", - говорится в заявлении Ханю.

Также японец отметил, что в случае участия в соревнованиях в других странах, ему придется пройти двухнедельный карантин, что скажется на его форме.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), также на его счету две золотые (2014, 2017), три серебряные (2015, 2016, 2019) и одна бронзовая (2012) медали чемпионатов мира.

Этапы Гран-при пройдут в шести городах: Лас-Вегасе (США, 23-25 октября), Оттаве (Канада, 30 октября - 1 ноября), Чунцине (Китай, 6-8 ноября), Гренобле (Франция, 13-15 ноября), Москве (20-22 ноября) и Осаке (Япония, 27-29 ноября). Финал Гран-при запланирован на 10-13 декабря в Пекине.