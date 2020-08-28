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Футбол в России

Москалев рассудит "Локомотив" и "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Ассистентами Москалева будут Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров, резервный судья - Павел Кукуян

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым обслужит матч шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ассистентами Москалева будут Алексей Стипиди и Рустам Мухтаров, резервный судья - Павел Кукуян, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Николай Волошин и Максим Гаврилин. Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет в воскресенье в Москве, встреча начнется в 16:00 мск.

Тур начнется в субботу двумя матчами: "Спартак" - "Арсенал" обслужит Алексей Матюнин, "Химки" - "Ротор" - Кирилл Левников.

В воскресенье на игре "Уфа" - "Динамо" главным арбитром будет Евгений Турбин, "Рубин" - "Тамбов" - Виталий Мешков, "Ахмат" - ЦСКА - Сергей Иванов, "Сочи" - "Урал" - Михаил Вилков, "Краснодар" - "Ростов" - Сергей Карасев. На матчах "Рубин" - "Тамбов" и "Ахмат" - ЦСКА не будет работать система VAR.

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