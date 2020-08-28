СБР планирует закрыть долги перед Международным союзом биатлонистов до начала сезона

ТАСС, 28 августа. Союз биатлонистов России (СБР) намерен закрыть долговые обязательства перед Международным союзом биатлонистов (IBU) до начала сезона-2020/21. Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

"Мы находимся в постоянной переписке с IBU. Есть определенные долги по нашим финансовым обязательствам за прошедший сезон перед теми местами, в которых мы проводили сборы, - за проживание в отелях, транспортные услуги, - отметил Майгуров. - Точную сумму обязательств называть не буду. Скажу лишь, что сейчас выходим на финишную прямую и, думаю, закроем эти вопросы до начала сезона".

Майгуров отметил важность сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для восстановления СБР.

"На наш взгляд, есть два основных момента, которые могут препятствовать восстановлению. Первый вопрос решаемый - это финансовый долг, второе - статус РУСАДА. Судебное разбирательство между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) пройдет в ноябре, и для нас, конечно, очень важно, чтобы статус Российского антидопингового агентства был сохранен. Тогда мы, закрыв финансовые вопросы, можем даже на ближайшем конгрессе инициировать восстановление СБР", - заключил он.

Старт нового сезона запланирован на конец осени. Первый этап Кубка мира в финском Контиолахти состоится 27-29 ноября.