Агапитов назвал ожидаемым перенос чемпионата Европы по тяжелой атлетике на 2021 год

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение о переносе чемпионата Европы в Москве на 2021 год было ожидаемым. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год

В пятницу о переносе турнира объявила Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF). Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Точные сроки проведения турнира в 2021 году будут объявлены позднее.

"Для нас решение Европейской федерации тяжелой атлетики перенести на следующий год континентальное первенство стало вполне ожидаемым, - сказал Агапитов. - Сейчас очень много федераций переносят свои турниры на 2021 год. Это решение было принято, как я понимаю, в интересах многих национальных федераций, чьи спортсмены пока не имеют возможности полноценно тренироваться и, как следствие, показать достойный результат на соревнованиях".

"Мы же, как я ранее говорил, способны на высоком уровне провести чемпионат Европы как сейчас, так и в следующем году. Недавний чемпионат России в Грозном это еще раз доказал", - добавил он.

Изначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле, затем его планировалось провести в конце октября - начале ноября.