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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов назвал ожидаемым перенос чемпионата Европы по тяжелой атлетике на 2021 год

Точные сроки проведения турнира будут объявлены позднее
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение о переносе чемпионата Европы в Москве на 2021 год было ожидаемым. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

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В пятницу о переносе турнира объявила Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF). Решение принято в связи с пандемией коронавируса. Точные сроки проведения турнира в 2021 году будут объявлены позднее.

"Для нас решение Европейской федерации тяжелой атлетики перенести на следующий год континентальное первенство стало вполне ожидаемым, - сказал Агапитов. - Сейчас очень много федераций переносят свои турниры на 2021 год. Это решение было принято, как я понимаю, в интересах многих национальных федераций, чьи спортсмены пока не имеют возможности полноценно тренироваться и, как следствие, показать достойный результат на соревнованиях".

"Мы же, как я ранее говорил, способны на высоком уровне провести чемпионат Европы как сейчас, так и в следующем году. Недавний чемпионат России в Грозном это еще раз доказал", - добавил он.

Изначально чемпионат Европы в Москве должен был пройти в апреле, затем его планировалось провести в конце октября - начале ноября.

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