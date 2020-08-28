Вице-президент "Металлурга": мы довольны итогами трансферной кампании перед сезоном КХЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" доволен тем, как провел активную часть трансферной кампании перед началом сезона-2020/21 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

В межсезонье уральский клуб пополнили, в частности, вратарь Юхо Олкинуора ("Адмирал"), нападающие Тэйлор Бек ("Авангард"), Сергей Плотников и Максим Карпов (оба - СКА) и Николай Прохоркин ("Лос-Анджелес Кингз", Национальная хоккейная лига).

"То, что мы желали, получили. Хотелось бы большего, но я не буду говорить, дайте мне 100 млн рублей и мы возьмем Никиту Нестерова. Мы привлекли тех ребят, которые дали согласие играть, и видно, что есть команда, движение. Есть шероховатости, но я считаю, что мы сделали то, что должны были сделать", - сказал Ласьков.

В нынешнем сезоне домашние матчи клуба на "Арене-Металлург" сможет посещать до 35% зрителей от общего количества болельщиков. "Все службы готовы работать в соответствии с условиями, определенными КХЛ и Роспотребнадзором. Проблем быть не должно. Постоянных абонементов на матчи не будет", - отметил он.

Первый домашний матч "Металлург" сыграет с "Куньлунем" 4 сентября. "Арена-Металлург" вмещает 7,5 тыс. зрителей.