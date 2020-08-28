Учредители РУСАДА уволили гендиректора организации Юрия Гануса

"Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендацию наблюдательного совета и отстранить Юрия Гануса от должности генерального директора. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений в ведении финансовой и административно-хозяйственной деятельности согласно уставу организации", - сказал Поздняков.

"В свое время ОКР и Паралимпийский комитет России на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами получения агентством прямого субсидирования из государственного бюджета, что позволило обеспечить операционную деятельность агентства и операционную независимость от любых спортивных организаций и структур. ОКР и ПКР утверждают финансовую отчетность РУСАДА, тем самым неся ответственность за надлежащее расходование государственных средств. Для нас принципиально важно, чтобы финансовая деятельность велась прозрачно и в соответствии со всеми нормами права и положениями, закрепленными в уставе организации", - добавил глава ОКР.

"От лица учредителей РУСАДА хочу отметить безусловные заслуги Юрия Гануса в реформировании агентства и выстраивании прочных отношений со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Высокопрофессиональная команда РУСАДА продолжит активную деятельность по проведению допинг-тестирования и повышению антидопинговой культуры среди наших спортсменов всех возрастов, в чем достигла существенных успехов за последние годы", - заключил Поздняков.

Ганусу 56 лет, он являлся генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года. ОКР 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.