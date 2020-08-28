Михаил Буханов будет исполнять обязанности гендиректора РУСАДА

"Исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА назначен действующий юрист РУСАДА Михаил Буханов, - сказал Поздняков. - Во-первых, для того, чтобы обеспечить непрерывность операционной деятельности, которая нареканий ни у кого из нас не вызывает, во-вторых, чтобы исправить те нарушения, которые были допущены предыдущим руководством".

ОКР 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА. Ганус являлся генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.