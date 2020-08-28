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Летние олимпийские виды спорта

Этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Шанхае перенесен на 2021 год

Новый город-организатор будет объявлен в ближайшее время

ТАСС, 28 августа. Этап Бриллиантовой лиги, который должен был пройти в китайском Шанхае, перенесен на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Этап Бриллиантовой лиги в Шанхае должен был пройти 17 октября. Новый город-организатор будет объявлен в ближайшее время.

Всего в нынешнем году было отменено семь этапов Бриллиантовой лиги - в Шанхае, Юджине (США, штат Орегон), Лондоне, Париже, Рабате (Марокко), Гейтсхеде (Великобритания, еще один этап планировалось провести в Китае.

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Летние олимпийские виды спорта
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