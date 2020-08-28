Пахноцкая уволилась с поста заместителя генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Маргарита Пахноцкая подала в отставку с поста заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом Пахноцкая заявила ТАСС.

"Я вчера уволилась с поста заместителя генерального директора. Данная ситуация мне не нравится, да, я ушла по собственному желанию, не вижу смысла продолжать. Все комментарии на следующей неделе", - сообщила Пахноцкая.

Пахноцкая занимала пост заместителя гендиректора РУСАДА с сентября 2017 года. Она также неоднократно была координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

14 июля Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.