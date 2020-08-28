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Допинг в спорте

РУСАДА выберет нового гендиректора в течение шести месяцев

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку гендиректора Юрия Гануса
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выберет нового генерального директора организации в течение шести месяцев на конкурсной основе. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам собрания учредителей РУСАДА глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку гендиректора Юрия Гануса. Исполняющим обязанности назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов.

"Чтобы обеспечить непрерывную операционную деятельность и исправить нарушения, допущенные предыдущим руководством, организация выберет нового гендиректора на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев с сегодняшней даты", - сообщил Поздняков.

"Что касается реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA), в соответствии со всеми нормативными документами, уставом организации все решения полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству", - подчеркнул он.

Теги
РоссияДопингГанус, Юрий АлександровичПоздняков, Станислав Алексеевич
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