РУСАДА выберет нового гендиректора в течение шести месяцев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выберет нового генерального директора организации в течение шести месяцев на конкурсной основе. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам собрания учредителей РУСАДА глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку гендиректора Юрия Гануса. Исполняющим обязанности назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов.

"Чтобы обеспечить непрерывную операционную деятельность и исправить нарушения, допущенные предыдущим руководством, организация выберет нового гендиректора на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев с сегодняшней даты", - сообщил Поздняков.

"Что касается реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA), в соответствии со всеми нормативными документами, уставом организации все решения полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству", - подчеркнул он.