Свыше 1,2 тыс. спортсменов выступят на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарке и каноэ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рекордное количество спортсменов выступит на Кубке братьев Артемьевых по гребле на байдарках и каноэ - 1 230 человек, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Об этом в пятницу журналистам сообщил организатор соревнований Александр Агеев.

Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко пройдет на гребном канале "Крылатское" в Москве с 28 по 30 августа. Все участники до старта соревнований должны будут предоставить результаты теста на коронавирусную инфекцию.

"Порядка 300 спортсменов из 57 стран подали заявки на участие в наших соревнованиях в этом году, в прошлом году у нас было всего 25-26 стран, - отметил Агеев. - В этот раз турнир впервые включили в единый календарный план международной федерации. В этом году у нас рекордное количество участников - 1 230 спортсменов, при этом один участник из Казахстана и 13 из Белоруссии. Призовой фонд турнира составит 10 тыс. евро".

"Мы на пути, когда отборы на эти соревнования будут проходить по всему миру, - считает Агеев. - Сейчас мы приглашаем иностранцев и оплачиваем им проживание, перелет, трансфер, но мечтаем выйти на тот уровень, когда будут вступительные взносы. Для спортсменов мы подготовили подарки, в том числе памятные матрешки, посуду, индивидуальную одежду".

Вход на соревнования будет свободным для зрителей.