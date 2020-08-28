Поздняков: и. о. гендиректора РУСАДА обратится к правоохранителям по деятельности Гануса

МОСКВА, 28 августа./ТАСС/. Исполняющему обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаилу Буханову поручено обратиться в правоохранительные органы в связи с деятельностью предыдущего гендиректора организации Юрия Гануса. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу учредители РУСАДА отправили Гануса в отставку. Исполняющим обязанности назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов.

"Я хотел бы проинформировать вас о том, что учредители дали поручение исполняющему обязанности генерального директора обратиться с соответствующим заявлением [по факту выявленных нарушений] в правоохранительные органы РФ", - сказал Поздняков.

ОКР 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА. Ганус являлся генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.