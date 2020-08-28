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Футбол в России

"Краснодар" подал в РФС жалобу на судейство в матче с ЦСКА

Претензии клуба связаны с неназначением пенальти за фол в штрафной ЦСКА на шведском форварде Маркусе Берге

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Краснодар" подтвердил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на судейство в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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В среду "Краснодар" на своем поле сыграл с ЦСКА вничью со счетом 1:1. В пятницу газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что претензии клуба связаны с неназначением пенальти за фол в штрафной ЦСКА на шведском форварде Маркусе Берге на девятой минуте.

"Информация соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе "Краснодара" в ответ на вопрос о подаче жалобы.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА и "Краснодар" занимают 9 и 10-е места соответственно, набрав по семь очков.

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