Представитель WADA Хрычиков заявил о выходе из состава наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, представлявший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА), принял решение выйти из состава совета. Об этом Хрычиков сообщил ТАСС.

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора Юрия Гануса. Исполняющим обязанности назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. 5 августа состоялось заседание наблюдательного совета, который большинством голосов также выступил за отставку Гануса. Единственным, кто был против смены генерального директора, оказался Хрычиков.

"Я принял решение выйти из состава наблюдательного совета РУСАДА. Соответствующее заявление подал, но пока не знаю, утверждено ли оно. Но в любом случае, я прекратил участие в работе", - сказал Хрычиков.

"Мне не нравится то, как принимаются решения. Считаю, что принимаемые решения нарушают те соглашения, которые были достигнуты ранее в WADA при предоставлении соответствия", - добавил собеседник ТАСС.