Футболист сборной Бразилии Тьяго Силва заключил контракт с "Челси"

ТАСС, 28 августа. Бразильский защитник Тьяго Силва перешел в английский "Челси" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 35-летнего бразильца рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон.

"Я безмерно рад присоединиться к "Челси", быть частью прекрасной команды, с которой в следующем сезоне собираюсь бороться за все возможные титулы. До скорой встречи, фанаты "Челси", надеюсь порадовать вас своей игрой на "Стэмфорд Бридж" (домашнем стадионе "Челси" - прим. ТАСС) и не только", - сказал Силва.

Последним клубом Силвы был французский "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2012 года. В составе парижан он стал семикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем кубка и суперкубка страны, шестикратным победителем Кубка французской лиги, в минувшем сезоне Силва вместе с ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором парижане уступили немецкой "Баварии" (0:1). Также Силва играл за итальянский "Милан", с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, и бразильский "Флуминенсе", став обладателем Кубка Бразилии. В январе 2005 года Силва подписал контракт с московским "Динамо", но не провел за клуб ни одного матча.

В составе сборной Бразилии Силва провел 88 матчей, забив семь голов. Вместе с национальной командой он становился победителем Кубка конфедераций (2013), обладателем Кубка Америки (2019), серебряным (2012) и бронзовым (2008) призером Олимпийских игр.