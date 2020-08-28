"Созвездие" без души. Телевидение показало сериал про футболиста Эдуарда Стрельцова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Показ сериала "В созвездии Стрельца" о прославленном футболисте московского "Торпедо" и сборной СССР Эдуарде Стрельцове завершился в четверг на Первом канале. В разговоре с корреспондентом ТАСС современники нападающего прохладно высказались о восьмисерийной картине, главную роль в которой исполнил Дмитрий Власкин. Съемки сериала завершились в 2015 году, но показан на телевидении он был только сейчас. Картина, режиссером которой выступил Роман Гапанюк, а сценаристом - Илья Цофин, охватывает 10 лет из жизни Стрельцова. С 1955 по 1965 год футболист прошел путь от любви болельщиков и золотой медали Олимпийских игр в Мельбурне до обвинения в изнасиловании и 12-летнего тюремного срока (позднее срок был сокращен до семи лет), выхода на свободу и первому в карьере чемпионству в составе "Торпедо".

Хронометраж каждой серии составляет примерно 50 минут, но этого времени недостаточно для того, чтобы раскрыть образ Стрельцова и показать его таким, каким он запомнился любителям футбола со стажем. Напоминание перед началом каждого эпизода о том, что фильм является художественным произведением и хронология матчей и событий не всегда соответствует действительности, не снизило ожиданий со стороны современников Стрельцова. "Артист хороший подобран, фактурный, красавец, хороший парень, - сказал ТАСС член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович, который играл со Стрельцовым за "Торпедо" с 1967 по 1970 год. - Не понимаю только, зачем искажать некоторые вещи, что-то придумывать. Некоторых вещей, которые были показаны, не было, на мой взгляд. Фильм не очень лег на душу, честно говоря". "Картина не очень понравилась. Единственный плюс, что показали Стрельцова действительно порядочным, хорошим, добрым, надежным человеком, и то, что он великий футболист. А так, много дури есть, на мой взгляд, которая не имела место", - добавил он. У сериала отсутствует душа Вратарь Анзор Кавазашвили, за карьеру сменивший шесть клубов, играл со Стрельцовым не только в сборной СССР, но и в "Торпедо". В разговоре с ТАСС он признал, что начинал смотреть "В созвездии Стрельца", но не смог посмотреть больше первых 10 минут. "Не знаю почему, то ли мне больно стало за этого человека. Не потянуло, как говорят, бывает такое, когда смотришь фильм. Либо смотришь, душа радуется, а тут включил, вроде свой, родной человек, о котором много можно сказать, а что-то не пошло", - сказал он.

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"Что-то неестественно, не могу объяснить, почему так, хотя актер хороший, нормальный парень. Может, именно постановка этой первой 10-минутки не вызвала восхищение этим футболистом. У меня в душе остался другой Стрельцов: поведение Эдика, его гордый вид, что был в молодости, великолепная фигура, его чуб прекрасный. Может, душа отсутствует", - добавил Кавазашвили. Вместе с тем бывший голкипер, который в настоящее время является членом комитета по этике РФС, не стал критиковать создателей сериала. "Не хочу давать преждевременно отрицательную оценку. Наоборот, благодарен людям, которые сняли этот фильм. Меня приглашали в качестве одного из консультантов, вместе с [Никитой] Симоняном (первым вице-президентом РФС - прим. ТАСС) вносили замечания, давали свои предложения; может, если второй раз будут показывать, решусь пересмотреть", - отметил собеседник агентства. Как изменился Стрельцов после выхода на свободу Прошло больше 60 лет, но был ли в действительности Стрельцов виновен в изнасиловании, до сих пор доподлинно неизвестно. Дело футболиста имело множество противоречий, а об истинной причине уголовного преследования нападающего "Торпедо" и сборной СССР до сих пор мало что известно. Существует версия, что талантливый нападающий был наказан по указанию "сверху" как зарвавшийся кумир молодежи. "Стрельцов был великий футболист и чудесный человек, - отметил Кавазашвили. - Даже после отсидки, когда он стал уже обрюзгшим и неузнаваемым, в душе остался порядочным, и талант его не погас, а наоборот, расцвел. Вокруг него всегда стояла теплая аура. Возле Эдика всегда было полно народа: не только хулиганы и бандиты, уголовники, но и порядочные люди - министры, инженеры, артисты, никто его не чурался, наоборот, старались подтянуться, поговорить с ним".

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