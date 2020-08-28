Футболист "Локомотива" Баринов перенес операцию на крестообразной связке колена

Футболист получил травму 23 августа в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком", который завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Полузащитник был заменен на 18-й минуте игры. На следующий день агент 23-летнего игрока Павел Банатин сообщил ТАСС, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

ТАСС, 28 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов перенес в Италии операцию на крестообразной связке правого колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Через несколько дней его выпишут из клиники, и он начнет первый этап реабилитации в Риме, после чего вернется в расположение команды", - говорится в сообщении.

Баринов является воспитанником "Локомотива", в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз - суперкубок страны. За сборную России полузащитник провел четыре матча.

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В воскресенье железнодорожники на своем поле встретятся с петербургским "Зенитом", матч начнется в 16:00 мск.