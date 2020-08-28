"Красный Яр" вышел в полуфинал чемпионата России по регби

ТАСС, 28 августа. Красноярский "Красный Яр" победил на своем поле "Локомотив-Пензу" со счетом 19:7 в матче заключительного, девятого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. По итогам матча стали известны все пары плей-офф.

"Локомотив-Пенза" выиграл регулярный чемпионат, одержав победы в восьми матчах и потерпев одно поражение, клуб досрочно обеспечил себе выход в полуфинал. Днем ранее красноярский "Енисей-СТМ" обыграл дома новокузнецкий "Металлург" (14:5), а "ВВА-Подмосковье" из Монино победил казанскую "Стрелу" (32:26).

Таким образом, итоговая шестерка, которая примет участие в плей-офф, выглядит следующим образом: "Локомотив-Пенза" (35), "Красный Яр" (34), "Енисей-СТМ" (31), "ВВА-Подмосковье" (30), "Металлург" (24), "Стрела" (22). "Локомотив-Пенза" и "Красный Яр" пробились напрямую в полуфинал. Следующие четыре команды таблицы определят полуфиналистов в матчах между собой.

Соперник "Красного Яра" определится в матче между "Стрелой" и "Енисеем-СТМ", соперник железнодорожников - в матче "Металлурга" и "ВВА-Подмосковье". Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

Позднее в пятницу состоятся встречи между таганрогской "Булавой" и краснодарскими "Богатырями", а также столичными ЦСКА и "Славой". Все команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.