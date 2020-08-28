Выздоровели пять из 13 арбитров КХЛ, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пять судей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из 13, заразившихся коронавирусом, выздоровели на данный момент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"С 15 июля во время тестирования арбитров и судейских бригад было выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти у всех заболевание протекает в бессимптомной форме. В настоящий момент пять из них выздоровели", - сообщили в пресс-службе.

Сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 2 сентября матчем за Кубок открытия ЦСКА - "Ак Барс".