WADA подчеркнуло важность сохранения независимости РУСАДА после увольнения Гануса

"Эти события усиливают озабоченность, выраженную WADA ранее, в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении Юрия Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА. Еще раз хотим подчеркнуть критичную важность сохранения независимости деятельности РУСАДА в будущем. WADA связывается с РУСАДА и другими соответствующими российскими властями, чтобы получить дополнительные разъяснения по последним событиям и предоставить информацию независимому комитету по соответствию", - говорится в сообщении.

"WADA продолжит внимательно следить за развитием событий в РУСАДА в свете предстоящего разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Важнейшим элементом Всемирного антидопингового кодекса является тот факт, что национальные антидопинговые организации, такие как РУСАДА, защищены от вмешательства в их оперативные решения и деятельность, что должно обеспечивать эффективную независимую работу. Вот почему независимый комитет WADA по соответствию после рекомендации признать РУСАДА не соответствующим кодексу сделал в качестве одного из критериев восстановления организации в правах независимость российского агентства. Текущая ситуация будет отслеживаться с учетом этого условия", - добавляется в обращении WADA.

Ганус возглавлял РУСАДА с августа 2017 года. ОКР 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (Олимпийским и Паралимпийским комитетами России) и проведен весной 2020 года.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.