Последние тесты представителей ХК "Нефтехимик" показали отрицательный результат

Клуб 21 августа сообщил о двух первичных положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию у представителей команды. У других членов команды появились признаки ОРЗ, в связи с чем на 24 и 25 августа были назначены повторные тесты на ПЦР и антитела. Ранее Буцаев сообщил ТАСС, что коронавирус у заразившихся членов команды протекает без осложнений, игроки находятся на изоляции на клубной базе.

"Тесты у всей команды отрицательные. Кто-то себя лучше чувствует, кто-то продолжает лечение. Когда приступим к тренировкам, однозначно нельзя говорить, так как надо прислушаться к рекомендациям врачей в зависимости от степени тяжести. Все находятся под наблюдением", - сказал Буцаев.

По словам тренера, он надеется, что команда сможет вовремя подготовиться к старту сезона. "Нефтехимик" сыграет первый матч 4 сентября дома со СКА. "Посмотрим, как будем выходить из этой ситуации, опасения всегда есть, но будем надеяться на лучшее", - подчеркнул он.