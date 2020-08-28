Польховский не будет занимать должность вице-президента Союза биатлонистов России

К работе главного тренера сборной России Польховский приступил в пятницу, 28 августа. До перестановок в руководстве СБР, которые произошли в июле, он на протяжении полугода являлся вице-президентом организации по обеспечению сборных команд.

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерий Польховский не будет совмещать пост главного тренера сборной страны с должностью вице-президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он рассказал ТАСС.

"Есть решение правления СБР, ему и будем следовать, - сказал Польховский. - Мне предстоит много работы, поэтому должности главного тренера будет достаточно".

Польховскому 67 лет, с 2001 по 2007 год он работал старшим тренером женской сборной России. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта Михаила Прохорова, который возглавлял СБР до 2014 года.

В июле на посту президента СБР произошли перестановки: Владимира Драчева сменил Виктор Майгуров. В обновленном составе правленя СБР должности вице-президентов заняли Юрий Векшин, Иван Мелихов и Алексей Нуждов.