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Футбол в России

РФС отменил красную карточку футболисту "Динамо" Скопинцеву в матче с "Зенитом"

На 75-й минуте встречи после просмотра видеоповтора защитник получил красную карточку за игру прямой ногой в голеностоп футболиста петербуржцев
Дмитрий Скопинцев (справа) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Скопинцев (справа)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение отменить удаление защитника столичного "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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26 августа "Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне РПЛ, проиграв в Москве "Динамо" (0:1). На 75-й минуте после просмотра видеоповтора Скопинцев получил прямую красную карточку за игру прямой ногой в голеностоп игрока петербуржцев.

"Красная карточка Скопинцеву отменена", - сообщил собеседник агентства.

Игрок сможет принять участие в матче шестого тура 30 августа на выезде с "Уфой".

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