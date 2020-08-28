РФС отменил красную карточку футболисту "Динамо" Скопинцеву в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение отменить удаление защитника столичного "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Динамо" прервало серию "Зенита" из 23 матчей без поражений в РПЛ

Чемпион допустил осечку. "Динамо" прервало серию "Зенита" из 23 матчей без поражений в РПЛ

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26 августа "Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне РПЛ, проиграв в Москве "Динамо" (0:1). На 75-й минуте после просмотра видеоповтора Скопинцев получил прямую красную карточку за игру прямой ногой в голеностоп игрока петербуржцев.

"Красная карточка Скопинцеву отменена", - сообщил собеседник агентства.

Игрок сможет принять участие в матче шестого тура 30 августа на выезде с "Уфой".