"Спартак" уступил "Витязю" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хоккеисты подольского "Витязя" победили столичный "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме в матче Кубка мэра Москвы. Встречи турнира проходят на "ЦСКА-Арене".

В составе "Витязя" шайбы забросили Джастин Данфорт (20-я и 42-я минуты) и Игорь Головков (61). У красно-белых отличились Анатолий Никонцев (28) и Йори Лехтеря (46).

"Витязь" набрал 4 очка и лидирует в турнирной таблице, днем ранее подмосковная команда победила ЦСКА (3:2). "Спартак" в первой игре турнира обыграл столичное "Динамо" (4:1) и идет вторым в таблице с 3 очками. ЦСКА и "Динамо", которые позднее в пятницу встретятся между собой, очков не набрали.

Турнир завершится 29 августа.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).