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НХЛ

Перенесенные матчи плей-офф НХЛ состоятся 29 и 30 августа

Игры были перенесены в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин

ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига утвердила расписание игр плей-офф, перенесенных в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин, матчи пройдут 29 и 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в Блейка. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа.

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Таким образом, четвертый матч серии "Бостон" - "Тампа" (счет в серии 1-2), а также третьи матчи серий "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия" (1-1) и "Ванкувер" - "Вегас" (1-1) пройдут 29 августа. Четвертая встреча серии "Далласа" и "Колорадо" (2-1) состоится 30 августа.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.

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