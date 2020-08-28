Перенесенные матчи плей-офф НХЛ состоятся 29 и 30 августа

ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига утвердила расписание игр плей-офф, перенесенных в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин, матчи пройдут 29 и 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в Блейка. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа.