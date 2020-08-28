РФС отменил красную карточку футболиста "Ахмата" Швеца

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку полузащитника "Ахмата" Антона Швеца, футболисту не придется отбывать автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Швец получил прямую красную карточку в компенсированное время матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Локомотива" 26 августа. "Ахмат" выиграл в Москве со счетом 3:2.

"КДК отменил ошибочно показанную красную карточку Антону Швецу", - сказал Григорьянц.

Также он подтвердил отмену красной карточки, показанной защитнику "Динамо" Дмитрию Скопинцеву в матче с "Зенитом" 26 августа. Ранее ТАСС сообщал об этом со ссылкой на источник.