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КХЛ

Глава Приморья: "Адмирал" намерен вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22

Клуб пропускает сезон-2020/21
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Владивостокский "Адмирал" намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в сезоне-2021/22. Об этом в своем Instagram заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Только что прошла встреча с советом директоров КХЛ, Геннадием Тимченко, также мы переговорили ранее с Вячеславом Фетисовым по возможности "Адмирала" играть уже в сезоне-2021/22. Мы нашли поддержку в КХЛ, переговорили со спонсорами для того, чтобы начать сезон в КХЛ полной обновленной командой. У нас есть время подготовиться, подобрать тренера, сделать так, чтобы команда радовала болельщиков и давала надежду молодым хоккеистам", - сказал Кожемяко.

1 апреля стало известно, что "Адмирал" не сыграет в сезоне-2020/21 КХЛ. Средства, которые были предусмотрены на финансирование профессиональных клубов Приморского края, были перенаправлены в резервный фонд региона на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичПриморский край
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