Знарок: ХК "Спартак" не провел ротацию в игре Кубка мэра Москвы из-за болезни защитников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" не сумел провести планируемую ротацию состава во втором матче Кубка мэра Москвы по хоккею из-за болезни защитников команды. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

В пятницу "Спартак" в овертайме уступил "Витязю" во втором матче Кубка мэра Москвы (2:3). В четверг красно-белые переиграли московское "Динамо" со счетом 4:1.

"Тяжеловато было играть вторую игру за два дня. Мы вчера играли вечером, немножко с восстановлением у нас были проблемы. А так все нормально, кому-то дали отдохнуть, кто-то отдыхал. Молодые ребята и прошлую игру отыграли неплохо, и сегодня", - отметил Знарок.

Ворота "Спартака" защищал словацкий голкипер Юлиус Гудачек, поэтому из-за лимита на легионеров в игре не принял участие нападающий Лукаш Радил. "Нам надо было давать кому-то отдыхать, дали эту возможность Радилу. Мы планировали дать шанс еще и другим ребятам, но некоторые защитники у нас заболели, но не коронавирусной инфекцией", - пояснил главный тренер "Спартака".

В субботу "Спартак" проведет заключительный матч на турнире против ЦСКА (начало игры в 19:30 мск). Первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" сыграет 3 сентября в Ярославле против "Локомотива".