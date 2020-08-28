ФК "Локомотив" наказан проведением домашней игры на нейтральном поле условно

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал "Локомотив" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а также дисквалифицировал начальника команды Станислава Сухину на четыре игры. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

"Принято решения по "Локомотиву" и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с "Ахматом" зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а "Локомотив" за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал "Локомотив" провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21", - сказал Григорьянц.

В пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" 26 августа проиграл дома "Ахмату" со счетом 2:3. В матче было показано две красные карточки футболистам "Ахмата". Сухина занимает должность в "Локомотиве" с 2017 года, с 2001 по 2012 год он обслуживал матчи чемпионата России в качестве арбитра, а затем на протяжении трех лет был заместителем главы департамента судейства РФС.