Варицкий: хоккеист Рубцов не хотел возвращаться в "Витязь"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нападающий Герман Рубцов, выступавший в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", не изъявлял желания вернуться в "Витязь". Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

В нынешнее межсезонье Рубцов стал игроком "Сочи".

"Как только он уехал за границу, я каждый год обращался к его представителям, агентам, чтобы он вернулся в родной клуб. Но, к сожалению, желания вернуться в родной клуб у него не было. Наши двери были открыты, но желания у Рубцова играть за "Витязь" не было", - сказал Варицкий.

22-летний Рубцов является воспитанником "Витязя", последние три сезона он провел в Северной Америке. В составе "Филадельфии" в НХЛ провел четыре встречи.