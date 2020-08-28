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Генменеджер "Витязя": большинство хоккеистов клуба были заражены коронавирусом

По словам Игоря Варицкого, команда подходит к сезону в хорошем состоянии, сейчас все игроки выздоровели
Игроки КХЛ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игроки КХЛ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Большая часть хоккеистов подольского "Витязя" были заражены коронавирусной инфекцией в межсезонье. Об этом на пресс-конференции после матча Кубка мэра Москвы сообщил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

"Есть ребята, кто не переболел, их очень мало. Дай бог им здоровья и вообще не болеть. Были проблемы, как и у всех команд, в связи с этой болезнью, все ждем начала чемпионата, давно не было официальных матчей. Наша команда подходит к сезону в хорошем состоянии, сейчас все выздоровели", - отметил Варицкий.

Первый матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" проведет 4 сентября в Казани с местным "Ак Барсом".

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