Чернышенко: Перми необходима многофункциональная арена вместимостью 10 тысяч зрителей

ПЕРМЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермский край должен совершить рывок в создании спортивной инфраструктуры, региону необходима многофункциональная арена вместимостью 10 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В пятницу Чернышенко, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где прошла презентация объектов спортивной инфраструктуры в Пермском крае.

"В Перми играл легендарный клуб "Урал-Грейт", дважды побеждавший в чемпионате России в 2000-х годах, сейчас на новый уровень выходит клуб Единой лиги ВТБ "Парма", но нет достойной арены, - сказал Чернышенко. - Мы обсудили с губернатором, и Пермский край должен совершить рывок в создании инфраструктуры, часть ее должна быть готова к большому празднику - 300-летию Перми (в 2023 году - прим. ТАСС). И точно нужна 10-тысячная многофункциональная арена. Проект дорогой, большой, и понятно, что его надо делать в государственно-частном партнерстве".

"Проект уже делается, и как только проектно-сметная документация будет готова, ждем, чтобы ее внесли, и соответствующее распоряжение министерству спорта уже есть, чтобы они рассматривали. В партнерстве с краем будем создавать инфраструктуру", - сказал Чернышенко.