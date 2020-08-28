"Оренбург" возглавил тренер, приведший брестское "Динамо" к чемпионству в Белоруссии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера чешского специалиста Марцела Лички. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 43-летним специалистом не указывается. Личка уже прибыл в Россию и сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Предыдущим главным тренером "Оренбурга" был Константин Парамонов. Он покинул пост в июле, с этого момента обязанности наставника оренбургской команды исполнял Ильшат Айткулов.

Ранее Личка возглавлял чешский клуб "Хмел" и белорусское "Динамо" (Брест), под его руководством клуб впервые стал чемпионом страны (2019) и завоевал Суперкубок Белоруссии. В декабре Личка покинул "Динамо" по окончании контракта.

После пяти матчей первенства ФНЛ "Оренбург" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Столько же очков у лидирующего "Спартака-2", но московская команда провела на один матч больше.