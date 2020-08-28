СМИ: арбитр РПЛ Еськов не прошел проверку на полиграфе

ТАСС, 28 августа. Российский судья Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, на которую он был приглашен после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" .

По информации издания, в отношении арбитра в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Издание утверждает, что существует вероятность пожизненного отстранения арбитра от профессиональной судейской деятельности.

Встреча "Спартак" - "Сочи" состоялась 9 августа, матч завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. Главным арбитром того матча был Василий Казарцев, Еськов отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR). После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи. 12 августа экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным, Еськов и Казарцев были приглашены для прохождения проверки на полиграфе. По итогам проверки РФС заявил, что оба арбитра успешно прошли ее, Казарцев был отстранен на неопределенный срок, в отношении Еськова санкций не последовало.