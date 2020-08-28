Сборная России вышла в полуфинал шахматной онлайн-олимпиады

ТАСС, 28 августа. Сборная России обыграла команду Венгрии и вышла в полуфинал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

Первый матч завершился победой россиян со счетом 5-1, во второй команды не смогли выявить победителя (3-3). В полуфинале сборная России встретится с победителем матча США - Украина, который завершится позднее в пятницу.

В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступают Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, а также чемпион Европы по онлайн-шахматам Алексей Сарана и Андрей Есипенко, победитель первенства Европы в возрасте до 18 и 20 лет Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход.

В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала, полуфинал и финал пройдут 29 и 30 августа соответственно.