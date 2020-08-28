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Формула-1

Очередное тестирование выявило один новый случай заражения коронавирусом в "Формуле-1"

Принадлежность к команде и должность инфицированного не уточняются

ТАСС, 28 августа. Еженедельное тестирование на коронавирус выявило новый случай заражения в одной из команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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В период с 21 по 27 августа был проведен 3 591 тест. Принадлежность к команде и должность инфицированного не уточняются.

Ранее в пятницу состоялись две практики седьмого этапа сезона, который проходит в бельгийском Спа. В субботу состоятся третья практика и квалификация, в воскресенье - гонка.

После шести этапов в зачете пилотов лидирует шестикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон, набравший 132 очка, на втором месте находится нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (95), на третьем - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (89). Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") занимает 16-ю позицию, набрав два очка.

Календарь сезона претерпел серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса, сезон стартовал в начале июля в Австрии. Российский Гран-при пройдет в Сочи 25-27 сентября. Всего в сезоне пройдет 17 этапов.

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