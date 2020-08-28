Кущенко: проект 10-тысячного дворца спорта в Перми может быть реализован к 2023 году

ПЕРМЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление в Перми 10-тысячного дворца спорта будет способствовать проведению крупнейших международных соревнований, при правильной работе проект может быть реализован к 2023 году. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где прошла презентация объектов спортивной инфраструктуры в Пермском крае.

"Приезд заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего культуру, спорт, цифровые технологии, - это важная история для Перми, ведь край давно является креативным с точки зрения современных культурных и спортивных тенденций. Поэтому правительство Пермского края, Единая лига ВТБ и клуб "Парма" презентовали программу, в которой объяснили причины, по которым город давным-давно заслужил 10-тысячный дворец спорта, - сказал Кущенко. - Наш старый "Молот", где еще я начинал, видел великие спортивные события, великие концерты, в частности, один из последних Виктора Цоя. И с 1989 года крупнее площадке в городе-миллионнике нет. Хотя попытки привлечь инвестиции, построить что-то, были уже давно".

"Тем более пермский баскетбол бьет все рекорды посещаемости в стране, как мужская, так и женская национальные команды России никогда не проигрывали здесь в истории", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Кущенко высказал уверенность, что сейчас настало время делать следующий шаг: "Назрела необходимость большого, современного универсального дворца, способного принимать и спорт, и концерты. Как только появится современная арена, в Пермь можно зазывать крупнейшие международные соревнования любого уровня".

"Мы попыталась привлечь внимание, заглянуть в завтрашний день, и уверен, что надежды наши превратятся в реальность. Если все службы сработают как необходимо, то проект может быть закончен в 2023 году, в год юбилея Перми", - заключил собеседник агентства.