{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Глава Минспорта Пермского края: дворец спорта "Молот" морально устарел

Татьяна Чеснокова уверена в необходимости строительства арены вместимостью десять тысяч и заявила о планах реконструкции стадиона "Юность" и дворца "Орленок"

ПЕРМЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермский дворец спорта "Молот" морально устарел, городу необходима новая 10-тысячная арена, в том числе для проведения крупных международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности главы Минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

На эту тему

В пятницу врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где проходят основные соревнования города. В ходе визита Чернышенко подчеркнул, что Перми необходим новый 10-тысячный многофункциональный спортивный комплекс, Кущенко заявил, что этот проект может быть реализован к 2023 году.

"Мы давно вынашивали планы по реконструкции и развитию спортивной инфраструктуры и, наконец, перешли к конкретизации. Большинство объектов находятся в стадии проектирования и хочется сделать к 300-летнему юбилею Перми (в 2023 году - прим. ТАСС) подарок. Понятно, что "Молот" - это любимый пермяками спортивный объект, но он уже морально устарел, ему более 40 лет. И вместимость: все крупные международные соревнования требуют 10 тысяч мест и выше", - сказала Чеснокова.

Собеседница ТАСС также подчеркнула, что планируется реконструкция стадиона "Юность" и дворца "Орленок".

WTA
Осака встретится с Азаренко в финале теннисного турнира в США
Финальный матч пройдет в субботу, встреча начнется в 23:00 мск
Читать полностью