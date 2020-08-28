Глава Минспорта Пермского края: дворец спорта "Молот" морально устарел

ПЕРМЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермский дворец спорта "Молот" морально устарел, городу необходима новая 10-тысячная арена, в том числе для проведения крупных международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности главы Минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В пятницу врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко посетили дворец спорта "Молот", где проходят основные соревнования города. В ходе визита Чернышенко подчеркнул, что Перми необходим новый 10-тысячный многофункциональный спортивный комплекс, Кущенко заявил, что этот проект может быть реализован к 2023 году.

"Мы давно вынашивали планы по реконструкции и развитию спортивной инфраструктуры и, наконец, перешли к конкретизации. Большинство объектов находятся в стадии проектирования и хочется сделать к 300-летнему юбилею Перми (в 2023 году - прим. ТАСС) подарок. Понятно, что "Молот" - это любимый пермяками спортивный объект, но он уже морально устарел, ему более 40 лет. И вместимость: все крупные международные соревнования требуют 10 тысяч мест и выше", - сказала Чеснокова.

Собеседница ТАСС также подчеркнула, что планируется реконструкция стадиона "Юность" и дворца "Орленок".