Минспорт разработал концепцию единого ресурса в области физкультуры, спорта и медицины

ТАСС, 28 августа. Министерство спорта РФ разработало концепцию единого методического информационного ресурса в области физической культуры, спорта и спортивной медицины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу состоялось заседание межведомственной рабочей группы по спортивной медицине, в которой приняли участие министр спорта Олег Матыцин, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова и заместитель начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Алексей Кулаковский.

В ходе заседания Минспорт РФ представил концепцию единого методического информационного ресурса в области физической культуры, спорта и спортивной медицины. Ресурс будет представлять собой базу обучающих материалов, создаваемую на основе существующих и разрабатываемых цифровых платформ Минспортом, Минздравом РФ, ФМБА и другими ведомствами, где сформированы профильные отраслевые базы знаний.

"Создание ресурса позволит сформировать единое информационное поле, объединяющее научные, образовательные и экспертные организации и сообщества в спорте и спортивной медицине, - отметил заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский. - Это повлияет позитивно не только на развитие спорта высших достижений, но и на достижение национальной цели, связанной с вовлеченностью населения в занятия физической культурой и спортом".

Также Матыцин сообщил о продолжении работы над стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года. По словам министра спорта РФ, в проект стратегии внесен пункт о создании инновационного научного центра в сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины. "Мы должны решать амбициозные задачи, и надеюсь, что это будет центр мирового уровня", - подчеркнул Матыцин.