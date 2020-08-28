Тренер Канчельскис и группа футболистов узбекистанского "Навбахора" заразились COVID-19

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Главный тренер узбекистанского футбольного клуба "Навбахор" россиянин Андрей Канчельскис вместе с группой игроков команды получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал Канчельскис.

"Да, действительно заболел, нахожусь сейчас в гостинице - сказал специалист. - Вчера, накануне календарного матча, команда сдала тест, в итоге я и еще шесть-семь футболистов получили положительный результат. Если бы заболел один, еще куда ни шло, а вот когда не играют шесть-семь футболистов, уже тяжело. Ну ничего, будем бороться, никогда не плакался и не буду этого делать".

"Знаю, что есть команды, которые скрывали анализы. Я сразу отказался, пока буду у руля команды, никого не буду обманывать. Пусть на меня обижаются, но здоровье футболистов - самое главное. Я всегда называл белое белым, а черное - черным. А кто пытается такие вещи скрыть, пусть это будет на их совести", - добавил Канчельскис.

Канчельскис повторно возглавил "Навбахор" в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла в чемпионате Узбекистана третье место. В России 51-летний специалист работал в "Торпедо-ЗИЛ" (Москва), "Уфе", "Волге" (Нижний Новгород) и "Солярисе" (Москва).

После 13 матчей команда Канчельскиса занимает шестое место в чемпионате Узбекистана. Всего в турнире принимают участие 14 команд.