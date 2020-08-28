Осака встретится с Азаренко в финале теннисного турнира в США

ТАСС, 28 августа. Японка Наоми Осака обыграла бельгийку Элизу Мертенс в полуфинале турнира категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 22-летней японки. В финале Осака сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Йоханны Конты из Великобритании (4:6, 6:4, 6:1). Матч состоится в субботу, начало запланировано на 23:00 мск.

Ранее Осака отказалась от участия в полуфинале в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. После переговоров с WTA и Ассоциацией тенниса США (USTA) японская теннисистка согласилась доиграть турнир, который был приостановлен на день.

Осака занимает десятое место в рейтинге WTA. Она является победительницей Открытых чемпионатов Австралии и США, в ее активе пять побед на турнирах под эгидой WTA.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.