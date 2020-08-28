Белоруссия заявила о готовности единолично провести ЧМ-2021 по хоккею

ТАСС, 28 августа. Оргкомитет белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года готов единолично провести турнир в 2021 году в случае отказа латвийской стороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, комментарий которого приводится на сайте правительства Белоруссии.

"Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к IIHF с инициативой о замене Белоруссии на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея", - сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

В свою очередь, Басков отметил, что у Белоруссии есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира с Латвией, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то Белоруссия обладает достаточными ресурсами и возможностями инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил изданию "Илта-саномат", что поднял вопрос о смене места проведения турнира из-за протестов в Белоруссии. 17 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной. В то же время президент IIHF Рене Фазель отметил в интервью ТАСС, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.