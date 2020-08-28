Матчи плей-офф НБА возобновятся 29 августа

ТАСС, 28 августа. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) достигла соглашения с профсоюзом игроков (NBPA) о возобновлении матчей плей-офф после остановки в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Проведение матчей плей-офф НБА было приостановлено 26 августа. Первыми бойкот объявили игроки "Милуоки", они не вышли на игру против "Орландо", впоследствии НБА отменила матчи 26 и 27 августа. Соглашение НБА с профсоюзом подразумевает расширенную деятельность в борьбе за социальную несправедливость, в том числе создание специальной коалиции с представительством игроков, тренеров и губернаторов городов, в которых располагаются клубы ассоциации. Новый орган призван содействовать гражданскому участию и будет выступать за конструктивную реформу полиции.

23 августа в городе Кенош полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты.

В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.