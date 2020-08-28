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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира Ласицкене не выступит на Кубке России по легкой атлетике в Брянске

Спортсменки нет в протоколе соревнований, стартующих в субботу
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на стартующем в субботу в Брянске Кубке России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Соревнования в женских прыжках в высоту пройдут в первый день соревнований. Участие примут 12 спортсменок, включая олимпийскую чемпионку 2012 года Анну Чичерову. Мария Ласицкене в стартовом протоколе отсутствует.

Последний раз в этом году действующая чемпионка мира и Европы выходила на старт в конце февраля на зимнем первенстве России в Москве. 27-летняя спортсменка показала тогда результат 2 метра, три попытки на высоте 2,04 м оказались неудачными. Второй стала Чичерова (1,91 м), третье место заняла Кристина Королева (1,88 м).

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