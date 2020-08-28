СМИ: "Барселона" отказалась снижать сумму отступных за Лионеля Месси

ТАСС, 28 августа. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" может встретиться с аргентинцем Лионелем Месси, но не собирается обсуждать с ним сумму выкупа в размере €700 млн, предусмотренную контрактом игрока. Об этом в своем Twitter написал журналист Diaro Sport, автор биографии футболиста Гильем Балаге.

Ранее газета El Periodico сообщила, что Месси попросил о встрече с клубом с намерением достичь дружеского соглашения и выхода из сложившейся ситуации как можно скорее, чтобы она не ухудшилась. По информации источника, руководство каталонского клуба согласилось на встречу с 33-летним аргентинцем, но не для того, чтобы обсудить условия его возможного отъезда. При этом сумма в €700 млн, прописанная в контракте игрока в качестве отступных, останется неизменной.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Позднее аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источник из окружения аргентинца сообщила, что игрок намерен перейти в "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду в официальном матче он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.