ЦСКА обыграл "Динамо" на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА в серии буллитов победили столичное "Динамо" в матче второго тура Кубка мэра Москвы. Встречи турнира проходят на "ЦСКА-Арене".

Основное время и овертайм завершились вничью - 3:3. В составе "Динамо" шайбы забросили Даниил Тарасов (5-я минута), Юусо Хиетанен (7), Теему Пулккинен (8). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (1, 23) и Андрей Локтионов (24). Решающий буллит реализовал Николай Голдобин.

После двух туров в турнирной таблице лидирует подольский "Витязь" (4 очка), далее идут "Спартак" (3), ЦСКА (2) и "Динамо" (1).

Заключительный тур состоится 29 августа, пройдут матчи "Динамо" - "Витязь" и ЦСКА - "Спартак".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015). Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.