Крикунов: хоккеисты первого звена "Динамо" пока далеки от хорошей формы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Лучшие бомбардиры прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин, а также их партнер по звену Дмитрий Кагарлицкий пока далеки от хорошей формы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В пятницу "Динамо" в серии буллитов уступило ЦСКА со счетом 3:4 во втором туре Кубка мэра Москвы. В субботу бело-голубые в заключительном матче турнира сыграют с "Витязем".

"Лидерам надо набирать форму, они завтра будут играть. Времени до сезона остается не так много, они должны привести себя в порядок. Пока они далеки от хорошей формы", - отметил Крикунов.

В концовке первого периода травму получил нападающий второго звена "Динамо" Тему Пулккинен. В пятницу Крикунов сообщил, что его партнер по тройке Оскар Линдберг заболел. "Пулккинен получил травму и выбыл, пришлось все звенья перетасовать. У него есть проблемы с плечом, надо сделать МРТ, потом посмотрим", - сказал Крикунов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что новичок команды, бывший нападающий "Вашингтона" Брэндон Лайпсик в пятницу прибыл в Москву. "Что касается его роли в команде, мы рассчитываем, что он будет играть в двух первых звеньях. У него есть и бомбардирские качества, но он поиграл и в действующих звеньях. Это опытный парень", - отметил Никитин.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Динамо" свою стартовую встречу в новом сезоне проведет 5 сентября с омским "Авангардом".