СМИ: "Ювентус" связывался с отцом Месси по поводу трансфера

ТАСС, 28 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в услугах аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой издание France Football.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. По информации France Football, "Ювентус" намерен создать атакующую связку с Месси и португальцем Криштиану Роналду. Представители итальянского клуба провели переговоры с отцом 33-летнего аргентинца.

Сам Месси, как сообщает аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источник из окружения аргентинца, намерен перейти в "Манчестер Сити". "Барселона" не хочет отпускать футболиста и требует за его переход €700 млн, которые прописаны по контракту в качестве отступных.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.