Два матча откроют программу шестого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 августа. Программа шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу двумя матчами. Между собой сыграют столичный "Спартак" и тульский "Арсенал", подмосковные "Химки" и волгоградский "Ротор".

В первом матче тура сойдутся идущий без поражений в этом сезоне "Спартак" и "Арсенал", чья беспроигрышная серия составляет два матча. Команда Доменико Тедеско в пяти встречах одержала победы над "Ротором" (1:0), московским "Локомотивом" (2:1) и грозненским "Ахматом" (2:0), а также сыграла вничью с "Сочи" (2:2) и екатеринбургским "Уралом" (1:1). "Спартак" занимает второе место с 11 очками, семь из которых были добыты на своем поле. В случае победы красно-белые как минимум на сутки смогут возглавить турнирную таблицу.

Туляки в первом туре сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), после чего потерпели поражения от "Уфы" (2:3) и "Краснодара" (0:2). Последние два матча команда Сергея Подпалого прошла более уверенно, победив столичное "Динамо" (2:0) и сыграв вничью с "Химками" (1:1). После пяти туров "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице с пятью очками.

"Арсенал" не сможет рассчитывать на лидера атаки Евгения Луценко, получившего травму задней поверхности бедра по ходу предыдущего матча. На восстановление футболисту потребуется около месяца. Однако у туляков есть не менее опасный игрок для "Спартака" - Даниил Лесовой. 22-летний полузащитник дважды уже огорчил красно-белых в последних четырех очных матчах.

В предстоящей игре Тедеско не сможет рассчитывать на Эсекьеля Понсе. Аргентинский нападающий получил повреждение задней поверхности бедра в матче с "Локомотивом" и выбыл из строя на две-три недели. По словам генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, не исключен дебют нападающего Александра Кокорина.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. "Спартак" выиграл в Туле (3:2), а "Арсенал" - в Москве (1:0). Из последних четырех очных матчей туляки выиграли три. Всего в 11 встречах между этими командами не было зафиксировано ничейных результатов.

Момент истины для новичков

"Химки" и "Ротор", являющиеся новичками текущего сезона РПЛ, после пяти игр чемпионата замыкают турнирную таблицу и остаются единственными командами, которые еще побеждали. Субботний поединок в Химках станет своеобразным моментом истины для аутсайдеров турнира.

"Химки" проиграли московскому ЦСКА (0:2), "Тамбову" (0:1) и "Ахмату" (1:2), а свои два очка набрали на выезде против "Сочи" (1:1) и тульского "Арсенала" (1:1). В активе "Ротора" пока один положительный результат - ничья во втором туре в Москве против "Динамо" (0:0). У команды четыре поражения - от "Зенита" (0:2), "Ахмата" (1:3), "Сочи" (1:2) и "Спартака" (0:1).

У хозяев поля матч из-за дисквалификации пропустит полузащитник Данил Казанцев. Он был удален в предыдущем матче против "Арсенала" за две желтые карточки.

"Химки" доигрывают в меньшинстве уже второй матч подряд. В четвертом туре с "Ахматом" команда заканчивала вдевятером после удалений защитника Брайана Идову и полузащитника Кирилла Боженова. "Ротор" подходит к предстоящей игре без кадровых потерь.